11 июня 2024, 17:37
На фестиваль «Воздух Карелии» можно будет добраться на автобусах
Автобусы будут отправляться с городского автовокзала
Добраться до места проведения музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (6+) можно будет на рейсовых автобусах. Об этом сообщили в паблике «Карелавтотранса». Автобусы «Карелавтотранс-Сервис» будут отправляться с автовокзала в направлении Чалны. За билет на автобус придется заплатить.
Музыкальный фестиваль пройдет на вотчине Талвиукко с 14 по 16 июня.
Расписание автобусов, которые будут выполнять дополнительную остановку в районе входа на территорию фестиваля, обещают представить позже.
Расписание выступления музыкальных коллективов можно посмотреть здесь. // фото freepik.com