На фестиваль «Воздух Карелии» можно будет добраться на автобусах

Добраться до места проведения музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (6+) можно будет на рейсовых автобусах. Об этом сообщили в паблике «Карелавтотранса». Автобусы «Карелавтотранс-Сервис» будут отправляться с автовокзала в направлении Чалны. За билет на автобус придется заплатить.

Музыкальный фестиваль пройдет на вотчине Талвиукко с 14 по 16 июня.

Расписание автобусов, которые будут выполнять дополнительную остановку в районе входа на территорию фестиваля, обещают представить позже.

Расписание выступления музыкальных коллективов можно посмотреть здесь. // фото freepik.com