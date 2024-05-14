На экспорт из Карелии пытались отправить древесину с паразитами

При досмотре 62 кубометров елового пиловочника в Карелии обнаружили паразитов. Лесоматериалы были заготовлены для вывоза на экспорт, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Инспекторы ведомства выявили в продукции лесоперерабатывающего предприятия ходы усачей рода Monochamus spp. Когда специалисты вскрыли образец, то нашли три личинки большого черного елового усача, малого черного елового усача и черного соснового усача.

Предприятию теперь придется обеззаразить древесину или переработать ее. Третий вариант - уничтожить, чтобы не допустить распространения паразитов. // фото: «Петрозаводск говорит»