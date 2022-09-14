На дорожников подали в суд из-за разбитой трассы

Дорога «Кола-Калевала-Лонка» в Калевальском районе находится в таком плохом состоянии, что это угрожает безопасности участников движения. Прокуратура и ГИБДД проверили участок с 75 по 151 километр, в итоге надзорное ведомство обратилось в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

На региональной трассе нашли выбоины, колеи, проломы, просадки и другие повреждения. На участке со 116 по 117 километр вообще нет асфальта, а грунтовое покрытие размыто.

В прокуратуре района сочли, что КУ РК «Управтодор» не исполняет требования законодательства о безопасности дорожного движения. В суд Петрозаводска направили иск с просьбой обязать дорожников привести проезжую часть в соответствие с требованиями ГОСТ. // Иллюстративное фото: dorogi-onf.ru