На дорогах Карелии стартовал рейд «Ремень безопасности»

В Карелии 31 июля стартует профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

В течение нескольких дней инспекторы будут проверять, не нарушают ли водители правила использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов, а также правила перевозки детей.

Рейд будет проходить до 3 августа. В ведомстве попросили автомобилистов неукоснительно соблюдать все установленные предписания. // Фото: unsplash.com / Chris Martin