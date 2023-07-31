31 июля 2023, 09:26
На дорогах Карелии стартовал рейд «Ремень безопасности»
Инспекторы проверят, как автомобилисты республики соблюдают ПДД
В Карелии 31 июля стартует профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
В течение нескольких дней инспекторы будут проверять, не нарушают ли водители правила использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов, а также правила перевозки детей.
Рейд будет проходить до 3 августа. В ведомстве попросили автомобилистов неукоснительно соблюдать все установленные предписания. // Фото: unsplash.com / Chris Martin