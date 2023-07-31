Деревня в Карелии попала в топ направлений для отдыха в августе

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений, популярных у туристов, выбирающих путешествия на базы отдыха в августе. В список вошел и карельский населенный пункт.

Так, в десятку рейтинга попала деревня Кирконкюля. Туристы едут туда в среднем на три дня. Ночь в этой деревне обходится путешественникам в 4590 рублей.

Почти все позиции рейтинга заняли курорты Краснодарского края. Самым популярным направлением августа стала Анапа. // Фото «Петрозаводск говорит»