31 июля 2023, 08:53
Деревня в Карелии попала в топ направлений для отдыха в августе
Проживание в деревне Кирконкюля обходится путешественникам в 4500 рублей в сутки
Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений, популярных у туристов, выбирающих путешествия на базы отдыха в августе. В список вошел и карельский населенный пункт.
Так, в десятку рейтинга попала деревня Кирконкюля. Туристы едут туда в среднем на три дня. Ночь в этой деревне обходится путешественникам в 4590 рублей.
Почти все позиции рейтинга заняли курорты Краснодарского края. Самым популярным направлением августа стала Анапа. // Фото «Петрозаводск говорит»