На десять вакансий в Олонецком районе претендует 38 безработных

Текст и фото: Антонина Кябелева

О динамике в социально-экономическом положении республике можно судить по регулярным докладам, которые публикует Карелиястат. Недавно появились данные о том, какие экономические и социальные процессы произошли в республике в январе-марте 2023 года.

Оборот организаций за первые три месяца 2023 года составил около 155 миллиардов рублей, что на 11 % меньше, чем в январе-марте 2022 года. Особенно тревожно выглядит ситуация в Костомукше, где оборот организаций по сравнению с январем-мартом 2022 года сократился на 47,6%, то есть почти наполовину. Не дотянули до прошлогодних отметок в Кемском, Кондопожском, Лоухском, Лахденпохском, Питкярантском, Пряжинском, Сегежском и Сортавальском районах. В Петрозаводске за первые три месяца 2023 года оборот организаций увеличился на 3,3%.

В январе-марте 2023 года в Карелии произошло снижение в стоимостном выражении отгруженных товаров собственного производства на 26,7%.

Главный «источник» движения по наклонной плоскости — Костомукша, где этот показатель упал по сравнению с январем-мартом 2022 года на 50,1 процента.

Рекордсменом стал Медвежьегорский район, где было отгружено собственных товаров почти на 470 миллионов рублей, что в 3,6 раза превышает прошлогодние показатели. Правда, в общей структуре доля медвежьегорских товаров составляет всего 0,8%, тогда как Костомукша занимает 26,4%. Другими словами, каждый четвертый рубль, вырученный за товар или услуги собственного производства, получен благодаря предприятиям города горняков. Предприятия Петрозаводска, доля которых в общей структуре занимает 25,8%, в январе-марте 2023 года отгрузили товаров и предоставили услуг на 14,3 миллиарда рублей, что на 15,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Если говорить о видах экономической деятельности, то серьезное отставание от прошлогодних показателей наметилось в добыче полезных ископаемых (снижение почти на 38%), производстве обработанных лесоматериалов (на 25,8%), в обрабатывающих производствах (на 20%), в мясном производстве (на 14,2%).

А вот производство молока и хлебобулочных изделий, напротив, увеличилось. Объем производства молочной продукции повысился на 5,7%, а хлебо-булочных изделий — на 7,8%.

Производство сырого молока увеличилось на 8,9%. Неудивительно: увеличилось и дойное стадо. По состоянию на 1 апреля 2023 года, поголовье крупного рогатого скота в Карелии за год стало больше на 4,6%, в том числе коров прибавилось на 4,8%. А вот поголовье свиней по сравнению с апрелем 2022 года, напротив, резко снизилось — на 52,5%.

Сфера строительства в январе-марте 2023 года продемонстрировала заметный рост, увеличив объем работ в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В лидерах Кондопожский и Питкярантский районы (увеличение в 1,8 раза), Петрозаводск (в 1,7 раза) и Костомукша (в 1,6 раза).

Обратные процессы наблюдаются в жилищном строительстве.

За первые три месяца 2023 года в Карелии с учетом дачных домиков введено в строй 98,3 тысячи квадратных метров жилья. Это всего 85,8% к соответствующему уровню 2022 года.

Каждый второй квадратный метр строится в Петрозаводске и Прионежском районе. Прионежский район темпов строительства не сбавил, а вот жилищное строительства в карельской столице «просело» на 28,3%.

Заметное снижение (более, чем на 20%) жилищного строительства зафиксировано в Костомукше, Калевальском, Кемском, Олонецком и Пудожском районах. В Муезерском районе ввод в строй жилья, напротив, увеличился в 2,6 раза, а в Лоухском районе — в 2,3 раза. Однако на общую картину Муезерский и Лоухский районы повлиять не могут, так как их общий «вклад» в статистику жилищного строительства составляет всего 2,2%.

Снижается оборот розничной торговли. В январе-марте 2023 года он сократился в сопоставимых ценах на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметнее других этот процесс оказался в Лахденпохском (на 11,1%) и Прионежском (на 10%) районах. В Петрозаводске, удельный вес которого в общей структуре карельской торговли составляет почти 60%, оборот розничной торговли снизился на 8,6%. Оживление торгового оборота в пределах 1-7% зафиксировано в Суоярвском, Беломорском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Олонецком, Пряжинском и Пудожском районах.

На фоне снижения оборота розничной торговли цены вели себя относительно «прилично». Если сравнивать март 2023 года к марту 2022 года, то в целом товары и услуги подорожали на 2,8%, продовольственные товары стали дороже на 0,6%, а непродовольственные товары даже подешевели на 0,7%. Серьезный рост цен продемонстрировала только сфера услуг — увеличение на 11,1%.

Зарплата, судя по официальной статистике, выплачивается в Карелии вовремя. На 1 апреля 2023 года просроченную задолженность по зарплате имели только 87 человек, работающих в Петрозаводске. По состоянию на 1 апреля 2023 года, на учете в службе занятости состояло 4 985 безработных, на которых приходится 6 459 вакансий.

За год количество безработных сократилось в Карелии на 11,6%.

Правда, ситуация на рынке труда в разных районах разная. В среднем на 10 вакансий в Карелии претендуют 8 человек. Если в Петрозаводске на десять предложений от работодателей приходится 6 безработных, то в Олонецком районе — 38 человек (!), Муезерском районе — 22 претендента, в Пудожском районе — 17, а в Костомукше — 16 граждан. Для поиска работы это самые неблагоприятные места. Лучше всего для этого подходит Лахденпохский район, где на 10 вакансий приходятся всего 4 официальных безработных. Во всяком случае, так утверждает статистика.

В начале 2023 года в республике продолжился процесс сокращения населения. За первые три месяца естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 828 человек.

К тому же и разводиться стали чаще, чем заключать брачные союзы. В январе-марте 2023 года на 366 новых браков пришлось 407 разводов.