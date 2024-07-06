На ЦБК рассказали об обстоятельствах травмирования женщины

В пресс-службе группы компаний «Карелии Палп», в состав которой входит Кондопожский ЦБК, рассказали о произошедшем ЧП на предприятии. 4 июля на ЦБК пострадала 52-летняя женщина. К расследованию подключились следователи.

На предприятии уточнили обстоятельства произошедшего.

«Предварительно, по причине неумышленной неосторожности, сотрудница предприятия получила перелом ноги»,

- говорится в сообщении пресс-службы компании.

Пострадавшей женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Проводится расследование происшествия для анализа причин и недопущения подобного в будущем. // фото «Петрозаводск говорит»