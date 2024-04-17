На борьбу с потопом в Петрозаводске выделят деньги из резервного фонда

Вода продолжает заливать улицы Петрозаводска, реки выходят из берегов. В администрации города провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и решили найти дополнительные средства для борьбы с паводковыми водами, сообщила мэр Инна Колыхматова.

Власти признали, что карельская столица не была готова к такому масштабу наводнения. На совещании нашли его главную причину: власти считают, что это активное таяние снега в лесах.

Сейчас круглосуточно работают все экстренные службы, чиновники определяют объем первоочередных работ.

- Продолжаем мониторить ситуацию на реках и мостах, в районах частного сектора,

- заявила Инна Колыхматова.

На заседании комиссии по ЧС решили выделить деньги на борьбу с потопом из резервного фонда Петрозаводска.

- Определяемся по потребности, - уточнила мэр. // фото: «Петрозаводск говорит»