«Мы против строительства завода»: петрозаводчане высказались на сходе

Текст, фото: Елена Малишевская

9 ноября жильцы домов № 9, 9а и 9б по Соломенскому шоссе собрались на сход, в котором приняли участие депутат Петросовета Ольга Тужикова, депутат Заксобрания Эмилия Слабунова, руководитель карельского отделения партии «Зеленая альтернатива» Алексей Глушков. На встречу также пришли замминистра экономразвития Карелии Артем Долгих и директор компании «Торговый дом «Стоун РК» Денис Петров, который, собственно, и собирается строить камнеобрабатывающий завод в непосредственной близости от жилых домов. Разговор был непростым, часто на повышенных тонах.

Встреча петрозаводчан с депутатами была назначена на три часа дня субботы. Стражи порядка прибыли раньше всех: уже в два часа дня у дома № 9 дежурила полицейская машина. Как только появилась председатель ТСЖ «Пески» Ирина Мохорева, которая инициировала сход, участковый тут же начал выписывать официальное предостережение о недопустимости проведения митингов и демонстраций.

«А мы и не собираемся митинговать! Тем более проводить демонстрацию. Ой, как хорошо, я хоть участкового первый раз увидела!»

— пыталась шутить Ирина Мохорева.

Полицейские не препятствовали проведению собрания, но и никуда не уходили. Выстроились по периметру и терпеливо ждали, пока все разойдутся.

Жильцы трех домов по Соломенскому шоссе и без нового завода живут в незавидных условиях: рядом промышленная зона, дорога разбита большегрузными машинами, пыль, грохот, из элементов благоустройства — только самодельная детская площадка. Горожане с поразительным упорством используют старые автомобильные покрышки для украшения своих дворов.

«У нас на фундаменте дома постоянно появляются трещины! Мы их сами заделываем. Это все из-за большегрузов и вибрации на дороге»,

— жаловались жильцы дома № 9.

Конечно, их не порадовало известие, что рядом с домами появится еще одно предприятие — камнеобрабатывающий завод. 16 октября исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал распоряжение, согласно которому участок земли в районе Пески рядом с проездом Автолюбителей площадью 26 547 квадратных метров передается в аренду ООО «Торговый дом «Стоун РК». Из этого документа, опубликованного на официальном сайте правительства республики, следует, что торги при передаче земли не проводились.

Замминистра экономразвития Долгих пояснил, что распоряжение подписано, но договор аренды еще не заключен. А он пришел на сход горожан, чтобы рассказать, что ничего плохого от строительства завода им не будет.

«Новое предприятие разместится на участке за ООО «Русский лесной альянс». Это будет крытый ангар, в котором без шума и пыли будет проводиться камнеобработка. Мы с городской администрацией подняли документы с 2008 года, здесь всегда была промышленная зона, так что все по закону»,

— заявил Артем Долгих.

Также замминистра рассказал, что новый завод никакого отношения к вырубкам леса в парке «Вилда» не имеет. «Они еще даже не начинали рубить», — уточнил чиновник. Какое предприятие вырубило зеленые насаждения под складские помещения, Долгих пояснить затруднился.

Горожане так и не смогли добиться внятного ответа на вопрос: почему завод должен быть построен именно здесь? Ведь правительство рассказывало о многочисленных кластерах и промзонах, в которых созданы все условия для развития бизнеса. Долгих заявил, что площадей не хватает, и все хотят работать в черте города, а не ездить на работу за пределы Петрозаводска.

«Это будет цех с современным оборудованием. Пульпа от камнеобработки будет складываться в мешки и вывозиться на специальный полигон. Никаких дополнительных канализационных сооружений мы тут строить не планируем. И заезд на предприятие будет с другой стороны, по Фабричной, не вдоль ваших домов»,

— подчеркнул директор ООО «Торговый дом «Стоун РК» Денис Петров.

Горожане с большим сомнением слушали обещания и чиновника, и бизнесмена. «Байки и сказки», — такие выводы звучали во время встречи. Трудно избавиться от недоверия, когда участок был передан без торгов, и бизнес-плана никто не видел. Известно только, что сейчас предприятие работает на территории бывшего радиозавода, в штате 21 человек, но хотят расширять и производство, и коллектив — до 42 работников.

«Почему я должен вам показывать свой бизнес-план? Это моя коммерческая тайна»,

— заметил на встрече с горожанами Денис Петров.

«Мы против строительства завода, потому что мы хотим спокойно жить на своей территории. Чтобы наши дети дышали чистым воздухом. Чтобы рядом был зеленый парк, а не производство!»,

— говорили петрозаводчане.

Против строительства нового завода высказались не только жильцы домов по Соломенскому шоссе, но и волонтеры Первого общественного приюта для бездомных животных. Три женщины, работающие в приюте на добровольных началах, пришли на сход и очень эмоционально доносили до всех собравшихся свою позицию.

«Мы сейчас вместе с Владимиром Рыбалко ходим по разным инстанциям и просим спасти парк «Вилда». Вчера не смогли попасть к Пивненко, оставили письмо, в начале декабря нас примут. Записались к Парфенчикову, к Колыхматовой. Парк вырубается, там уже забетонировали большую площадь, и еще будет вырубаться. Если нашим животным негде будет гулять, то и само существование приюта под большим вопросом»,

— делились своей тревогой волонтеры.

Искать альтернативный участок для предприятия и принимать решение исходя из интересов горожан — такой выход предложила депутат карельского парламента Эмилия Слабунова.

Депутат Петросовета Тужикова еще раз повторила свое предложение: подать коллективный иск в суд и попытаться оспорить распоряжение правительства о выделении земли в аренду под строительство завода. Горожане были двумя руками «за».