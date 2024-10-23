В Петрозаводске уничтожают парк «Вилда» и расширяют промзону

Текст, фото: Елена Малишевская

Власти Карелии отдали земельный участок площадью более 2,6 гектара в районе парка «Вилда» предприятию «Торговый дом «Стоун РК». В Песках, недалеко от кладбища, собираются строить камнеобрабатывающий завод. Общественность обеспокоена такими планами, депутат Петросовета Ольга Тужикова планирует подать коллективный иск в суд, под которым уже готовы подписаться сотни человек. Мы выехали на место будущего строительства и убедились, что значительная часть зеленых насаждений уже вырублена. А в действующем Генплане Петрозаводска парка «Вилда» почти не существует.

16 октября исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал распоряжение, согласно которому участок земли в районе Пески рядом с проездом Автолюбителей площадью 26 547 квадратных метров передается в аренду «Торговому дому «Стоун РК». Из этого документа, опубликованного на официальном сайте правительства республики, следует, что торги при передаче земли не проводились. Подчеркивается, что договор аренды заключен «для реализации масштабного инвестиционного проекта «Организация производства по переработке природного камня».

В Минэкономразвития Карелии сообщили, что договор аренды земельного участка с кадастровым номером 10:01:0090101:640 на проезде Автолюбителей площадью 2,65 ГА был заключен с соблюдением всех установленных законодательством требований и критериев. Предприятием представлен полный пакет необходимых документов.

"Важно отметить, что промышленное назначение данной территории было установлено еще в 2008 году, в настоящее время несколько инвесторов также планируют начать деятельность на смежной территории в соответствии с видом ее разрешенного использования",

- подчеркивают в министерстве.

Соседство с будущим предприятием не устраивает, в первую очередь, тех, кто купил квартиры в новом жилом комплексе «Talojarvi город у воды». Они рассчитывали на благоприятную окружающую среду, а не на шум грузовиков и пыль от переработки камня. Тем более, что здесь планируют построить школу на 1140 мест и детский сад для 150 малышей. Получается, что через дорогу от образовательных учреждений будет находиться завод.

«В этом году мы уже сдали около 600 квартир, в 2025 году планируется еще столько же. В основном сюда, на берег Онежского озера, переезжают семьи с маленькими детьми. Поэтому в планах - строительство детского сада и большой школы»,

- сообщили нам в офисе продаж жилого комплекса.

Жильцы домов по Соломенскому шоссе тоже в шоке от расширения промзоны. У них под боком и так различные предприятия, парк «Вилда» - единственное место, где можно гулять с собаками.

«Это просто кошмар, как, вообще, можно такое допускать! Без торгов, без общественных слушаний сделаем вот тут завод, вот здесь завод, и погрязнет наш город в ещё большей грязи, а как же люди, живущие рядом с Песками, а как же пляж? О какой экологичности нашего города может идти речь, если вот такое допускают! Парки для того и парки, чтоб гулять»,

- пишут горожане депутату Петросовета Тужиковой.

В парке «Вилда» также выгуливают собак сотрудники и волонтеры Первого общественного приюта для бездомных животных. Владимир Рыбалко вспоминает, как в 2008 году долго искали место под приют: зоозащитникам было важно, чтобы рядом был лес или парковая зона. Уже тогда было понятно, что животных будет много, а им нужно где-то гулять.

«Мэром тогда был Виктор Масляков. Мы пришли в мэрию, принесли распечатку карты, ткнули в крестик, где, как нам показалось, самое удобное место. Кто ж тогда знал, что промышленная зона будет все время расширяться... Что же нам теперь, по кладбищу придется гулять?»,

- сетует руководитель приюта Владимир Рыбалко.

С другой стороны парка «Вилда» находится загон для выгула лошадей. Руководительницы конно-спортивного комплекса проводили нас по лесной тропинке и показали строительную площадку, по периметру которой развешано множество камер видеонаблюдения.

Никаких информационных стендов - кому эта площадка принадлежит - мы не нашли. Более того, девушки рассказали, что вырубка леса велась либо поздно вечером, почти ночью, либо в выходные дни. Странная ситуация: если вырубки законные, почему лес рубили не в рабочие часы?

«Пока нам сообщили, что загон для лошадей под снос не пойдет. Но что будет дальше, никто не знает»,

- рассказали сотрудницы конно-спортивного комплекса.

Депутат Петросовета Ольга Тужикова предложила горожанам подать коллективное административное исковое заявление в суд о признании решения Александра Чепика о предоставлении «Торговому дому «Стоун РК» земельного участка без торгов незаконным и его отмене.

«В данном случае нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду очевидно, ведь безосновательно будет уничтожено несколько гектаров лесной растительности; в непосредственной близости от жилой застройки возникнет источник негативного воздействия на окружающую среду; пострадает сложившийся порядок использования данной территории как рекреационного ресурса. При этом порядок предоставления «масштабным инвесторам» земельных участков в городе без торгов не отвечает интересам общества»,

- считает депутат.

Шансов выиграть такой суд мало - в принципе, все по закону. Согласно действующему Генеральному плану Петрозаводска (от 2022 года), почти вся территория парка «Вилда» может быть застроена - большая его часть находится в промышленной зоне.

Однако ничто не мешает депутатам Петросовета совместно с администрацией города внести изменения в Генплан и защитить парк «Вилда». Не так уже много в Петрозаводске зеленых насаждений и парковых зон, чтобы ими разбрасываться. Тем более, без торгов.