На выпуск изданий на вепсском, карельском и финском языках нет денег

В Карелии перестанут выпускать печатные издания на вепсском, карельском и финском языках. Причина – отсутствие денег. Об этом сегодня вечером сообщили в паблике единственной в мире газеты на вепсском языке Kodima.

«Автономное учреждение республики Карелия «Издательство "Периодика» уведомляет, что в связи с отсутствием финансирования с 24 октября 2024 года на неопределенный срок прекращается выход в свет печатных СМИ на карельском, вепсском и финском языках», - говорится в сообщении газеты.

Там добавили, что об этом уведомлены учредители национальных СМИ – правительство Карелии, парламент, министерство образования и спорта РК, министерство национальной и региональной политики РК, КРОО «Союз карельского народа», Роскомнадзор. // фото unsplash.com/ Bank Phrom