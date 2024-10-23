Речку Рыбка углубили, чтобы не допустить подтопления дороги и ФОКа

Реку Рыбка в Петрозаводске очистили от мусора, кустарника, донных отложений. Рабочие углубили дно реки. Об этом рассказала в соцсети министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская.

Такие меры приняли, чтобы не допустить повторения апрельского подтопления ФОКа «Динамо» и участка дороги на Суоярвском шоссе.

Специалисты определили участки реки для расчистки до и после водопропускных труб общей протяженностью около 100 метров. Работы начали проводить в конце сентября и завершили раньше графика на прошлой неделе. // фото vk.com/id587911917