Петрозаводчанка три года переплачивала за электричество

Жительница аварийного дома на Первомайском проспекте в Петрозаводске обратилась в Государственный комитет по жилищному надзору с жалобой на некорректное начисление платы за электроэнергию. Она подозревала, что ей выставляли счета на основании данных индивидуального счетчика, что, по ее мнению, было неправомерно.

Проверка показала, что начисления действительно проводились неверно. Согласно правилам, в аварийных домах, подлежащих сносу, плата за электричество должна рассчитываться по установленным нормативам, независимо от наличия счетчиков в квартире. Напомнили в ведомстве.

После проверки ресурсоснабжающая организация пересчитала плату за электроэнергию за период с октября 2021 года по сентябрь 2024 года. Женщина переплатила 36 140 рублей. Теперь оплату будут взимать по нормативам потребления.

Госкомитет также напомнил, что в результате проверок сумма оплаты за коммунальные услуги может как уменьшиться, так и увеличиться. Итоговый размер зависит, в частности, от числа прописанных жильцов в квартире. // фото: freepik.com