«Мы и наши клиенты научились работать в сложных условиях»

Автор: Максим Тихонов

23 марта в онлайн - формате состоялась пресс-конференция председателя Северо-Западного банка Виктора​ Вентимилла Алонсо и управляющего Карельским отделением Сбербанка Константина Бугрима «Трансформация реальности. Итоги 2020».

Виктор Вентимилла Алонсо признал, что 2020-й год был непростым.

Мы ожидали худшего развития событий, но научились работать с нашими клиентами в сложных условиях. За 2020 год мы выплачиваем акционерам солидную сумму дивидендов, – подчеркнул председатель Северо-Западного банка

В 2020-м Сбербанк смог почти до 3 трлн рублей увеличить свои активы на Северо-Западе. Кредитный портфель населения вырос более чем на 18 процентов - до 1 трлн рублей. Прирос и кредитный портфель корпоративных клиентов (более чем на 9 процентов), в этом помогли государственные программы поддержки бизнеса.

За год бизнесу было выдано свыше 871 млрд рублей. Более 70 млрд рублей – кредиты, оформленные по госпрограммам поддержки бизнеса в период пандемии. Активная поддержка оказывалась не только столичным предпринимателям: в числе получивших кредиты и те, кто работает и оказывает услуги «на периферии». Порядка 1,8 млрд выдано бизнесу в Карелии.

По словам представителя банка, несмотря на экономические сложности, люди не забирают деньги из банка. Наблюдается другой процесс: переток средств населения из срочных депозитов в брокерские счета. За прошедший год на Северо-Западе открыто около 209 тысяч таких счетов – почти в 2 раза больше, чем в 2019 году. Карелия в числе лидеров по доле прироста.

Управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим добавил, что в Карелии банк демонстрирует примерное такие же темпы роста, как и по Северо-Западу в целом. На 21 процент вырос портфель привлеченных средств. Идет активный рост кредитования, в частности, жилищного: ипотечный портфель Карельского отделения в 2020 году увеличился на 24 процента - до 23 млрд рублей. Причем 40 процентов приобретенного в ипотеку жилья – квартиры в новостройках. Более 1600 кредитов выдано по госпрограмме льготной ипотеки.

Кстати, было озвучено, что Петрозаводск стал самым «безналичным» городом страны: 64 процента операций совершены по банковским картам, а не за наличные. Столица Карелии – на первом месте по этому показателю по всей России.

«Эквайринг по-прежнему остается одним из самых динамично развивающихся направлений. В 2020 году, на фоне непростой эпидемиологической обстановки, у покупателей появился дополнительный стимул для выбора безналичного способа оплаты товаров и услуг. Желание минимизировать контакт с деньгами простимулировало рост числа безналичных платежей»

- отметил Константин Бугрим.

Более 86 процентов всех платежей за жилищно-коммунальные услуги совершили клиенты Сбербанка в Карелии по банковским картам. При этом доля всех платежей, совершенных безналично, превысила 92 процента.