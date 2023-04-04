Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony пройдет в Карелии в июле

5 апреля официально стартует продажа билетов на Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник подчеркнула, что в 2023 году Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, визитная музыкальная карточка Карелии, пройдет уже в седьмой раз. Фестивальные дни в этом году – 14 и 15 июля.

Мы приглашаем жителей Республики Карелия, гостей на великолепное музыкальное мероприятие. Ровно 7 лет назад мы провели первый концерт, тогда это был всего лишь один день, но мы задали очень высокую планку мероприятию, и вот уже семь лет наши жители и гости ждут фестиваля. Это, действительно, уникальное мероприятие, интересная палитра событий, музыки, эмоций, природы, сочетание горного озера, замечательного места, известного во всем мире,

– отметила Лариса Подсадник.

За эти годы фестиваль получил широкое признание не только в Карелии, но и стал хорошо известен в стране. Фестивальные программы Ruskeala Symphony всегда полны сюрпризов для любителей самой разной музыки: от шедевров симфонической и оперной классики до джаза, мюзикла и этномузыки. Основные музыкальные локации этого года – основная сцена в живописном Итальянском карьере и площадка в акватории Горного озера.

14 июля гостям фестиваля предстоит совершить увлекательное путешествие в мир мюзикла, насладиться звучанием симфонического оркестра. Солисты драматических и музыкальных театров Санкт-Петербурга представят самые известные хиты из мюзиклов и рок-опер «Иисус-Христос – суперзвезда», «Вестсайдская история», «Чикаго», «Призрак оперы», «Кошки», «Мамма миа!», «Мулен Руж», «Шербургские зонтики», «Собор Парижской богоматери», «Ромео и Джульетта», «Юнона и Авось».

15 июля участников праздника музыки ждет калейдоскоп концертных программ на любой вкус.

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» откроет насыщенный фестивальный день концертом популярной классической музыки. Зрители услышат в высококлассном исполнении свои любимые мелодии – Моцарта, Рахманинова, Грига, концерт для скрипки из знаменитых «Времен года» Вивальди и многое другое.

В числе приглашенных артистов – фольклорный ансамбль «Купалинка» – визитная карточка Республики Беларусь. Коллектив, состоящий из стройных, завораживающих женских голосов, представляет национальное народно-песенное искусство.

Подарком для ценителей джазовой музыки станет выступление джазового трубача, заслуженного артиста Республики Татарстан Вадима Эйленкрига. Он выступит вместе со своим ансамблем «Eilenkrig Crew», в котором каждый из музыкантов – яркая звезда российский и мировой джазовой сцены.

На воде программу из песен о Карелии представит Мужской камерный хор филармонии, а позже в акватории Горного озера на плот выйдут участники знаменитого ансамбля «L'esprit du Vent» («Дух ветра») со своими уникальными деревянными духовыми инструментами. В исполнении коллектива прозвучат изысканные сочинения эпохи барокко.

Также посетители фестиваля смогут окунуться в атмосферу южных провинций Андалусии и ярких музыкальных красок Средиземноморской природы: перед причалом Горного озера будет показана музыкально-танцевальная программа «Flamenco sin Fronteras» («Фламенко без границ»).

Грандиозный финал седьмого Музыкального фестиваля Ruskeala Symphony посвящен знаменитому русскому композитору, пианисту, дирижеру Сергею Рахманинову, 150-летие которого широко отмечается в нашей стране и за её пределами в 2023 году. В первом отделении прозвучит Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, а во втором – в исполнении звезд Мариинского театра Екатерины Сергеевой и Виктора Коротича прозвучат хиты мирового оперного репертуара.