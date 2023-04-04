04 апреля 2023, 17:58
Общество

Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony пройдет в Карелии в июле

Об этом сегодня рассказала заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник

5 апреля официально стартует продажа билетов на Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник подчеркнула, что в 2023 году Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, визитная музыкальная карточка Карелии, пройдет уже в седьмой раз. Фестивальные дни в этом году – 14 и 15 июля. 

Мы приглашаем жителей Республики Карелия, гостей на великолепное музыкальное мероприятие. Ровно 7 лет назад мы провели первый концерт, тогда это был всего лишь один день, но мы задали очень высокую планку мероприятию, и вот уже семь лет наши жители и гости ждут фестиваля. Это, действительно, уникальное мероприятие, интересная палитра событий, музыки, эмоций, природы, сочетание горного озера, замечательного места, известного во всем мире,

отметила Лариса Подсадник.

За эти годы фестиваль получил широкое признание не только в Карелии, но и стал хорошо известен в стране. Фестивальные программы Ruskeala Symphony всегда полны сюрпризов для любителей самой разной музыки: от шедевров симфонической и оперной классики до джаза, мюзикла и этномузыки. Основные музыкальные локации этого года – основная сцена в живописном Итальянском карьере и площадка в акватории Горного озера.

14 июля гостям фестиваля предстоит совершить увлекательное путешествие в мир мюзикла, насладиться звучанием симфонического оркестра. Солисты драматических и музыкальных театров Санкт-Петербурга представят самые известные хиты из мюзиклов и рок-опер «Иисус-Христос – суперзвезда», «Вестсайдская история», «Чикаго», «Призрак оперы», «Кошки», «Мамма миа!», «Мулен Руж», «Шербургские зонтики», «Собор Парижской богоматери», «Ромео и Джульетта», «Юнона и Авось».

15 июля участников праздника музыки ждет калейдоскоп концертных программ на любой вкус.

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» откроет насыщенный фестивальный день концертом популярной классической музыки. Зрители услышат в высококлассном исполнении свои любимые мелодии – Моцарта, Рахманинова, Грига, концерт для скрипки из знаменитых «Времен года» Вивальди и многое другое.

В числе приглашенных артистов – фольклорный ансамбль «Купалинка» – визитная карточка Республики Беларусь. Коллектив, состоящий из стройных, завораживающих женских голосов, представляет национальное народно-песенное искусство.

Подарком для ценителей джазовой музыки станет выступление джазового трубача, заслуженного артиста Республики Татарстан Вадима Эйленкрига. Он выступит вместе со своим ансамблем «Eilenkrig Crew», в котором каждый из музыкантов – яркая звезда российский и мировой джазовой сцены.

На воде программу из песен о Карелии представит Мужской камерный хор филармонии, а позже в акватории Горного озера на плот выйдут участники знаменитого ансамбля «L'esprit du Vent» («Дух ветра») со своими уникальными деревянными духовыми инструментами. В исполнении коллектива прозвучат изысканные сочинения эпохи барокко.

Также посетители фестиваля смогут окунуться в атмосферу южных провинций Андалусии и ярких музыкальных красок Средиземноморской природы: перед причалом Горного озера будет показана музыкально-танцевальная программа «Flamenco sin Fronteras» («Фламенко без границ»).

Грандиозный финал седьмого Музыкального фестиваля Ruskeala Symphony посвящен знаменитому русскому композитору, пианисту, дирижеру Сергею Рахманинову, 150-летие которого широко отмечается в нашей стране и за её пределами в 2023 году. В первом отделении прозвучит Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, а во втором – в исполнении звезд Мариинского театра Екатерины Сергеевой и Виктора Коротича прозвучат хиты мирового оперного репертуара.

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Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии
Лариса Подсадник