Мужчины в Карелии все чаще выходят в декретный отпуск

В этом году в Карелии 65 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, сообщает региональное отделение Социального фонда. 27 отцов ухаживают за первенцем, еще 38 — за вторыми и последующими детьми. Им ежемесячно выплачивается пособие в размере 40 процентов среднего заработка.

Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, папе нужно подать соответствующее заявление на работе. Сведения, необходимые для оформления выплаты, отделение СФР по Карелии получит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

«Конечно же, основная доля получателей мер социальной поддержки — это мамы. Однако оформить пособие могут как отцы, так и иные работающие родственники малыша, которые фактически осуществляют уход за ребенком. При этом выплата оформляется только на одного из них. Отмечу, что условия назначения выплат отцам и матерям одинаковы»,

— рассказала управляющий отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

В Карелии минимум размера пособия составляет от 10,6 тысячи до 12,9 тысячи рублей в зависимости от района проживания. Максимальный размер пособия в 2024 году превысил 49 тысяч рублей.

Подробности можно узнать у специалистов отделения СФР, позвонив по телефону: 8-800-200-07-57 по будням с 08.45 до 17.00 (в пятницу до 16.45). Звонок бесплатный. // Фото: freepik.com.