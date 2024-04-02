Эксперты ЮНЕСКО высоко оценили работу реставраторов в Карелии

В течение нескольких дней в Карелии находилась миссия ЮНЕСКО. Эксперты побывали на острове Кижи и оценили подготовку к реставрации Покровской церкви.

«Когда нас спросили, хотим ли мы поехать на Кижи, в ту же секунду и я, и господин Препис ответили:” Конечно, да! С радостью и гордостью”. Разумеется, это налагает на нас ответственность. Мы должны попытаться понять и помочь»,

– отметил эксперт из Испании Микель Ланда.

«Реставрация храма Преображения превзошла мои ожидания. Она была проведена на высочайшем научном уровне, я бы сказал, на мировом уровне. Предварительные исследования к реставрации Покровской церкви – тоже очень серьезные и очень глубокие: нам понадобится время, чтобы ознакомиться с ними и составить свое мнение, но количество и качество научной информации поразительно»,

- сообщил эксперт из Греции Алкивиадис Препис.

Покровская церковь стала одной из ключевых тем миссии. Проект реставрации, который в прошлом получил одобрение 45-й сессии Комитета Всемирного наследия в Эр-Рияде, представил один из его авторов, главный архитектор проектов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Михаил Матвеев. Он подробно описал изыскания, на которые опирались проектировщики, и конкретные проектные решения, подчиненные принципу минимального вмешательства и максимально возможного сохранения исторического материала. Эксперты сами осмотрели памятник и получили пояснения специалистов о состоянии отдельных элементов, способах мониторинга и консервации.

Отчет миссии будет готов через несколько месяцев. По признанию обоих экспертов, они получили столько информации, что на вдумчивое ознакомление с ней и выработку рекомендаций понадобится время. Оба поблагодарили остров Кижи за теплый прием и открытый, квалифицированный диалог, выразив надежду вновь вернуться сюда в будущем. // Фото: музей Кижи.