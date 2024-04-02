Преподаватели Олонецкого техникума написали открытое письмо

Преподаватели Олонецкого техникума, который сейчас является отделением Сортавальского колледжа, написали открытое письмо главе Карелии. Они выразили обеспокоенность положением дел в учебном заведении в частности, и в подготовке кадров для сельского хозяйства республики в целом.

"Приходится констатировать, что контингент обучающихся снижается, и численность студентов дневного обучения через два года будет менее 100 человек, а количество обучающихся на вечернем обучении по договорам сократилось до минимума. Сократился перечень реализуемых программ обучения. Состояние учебно-материальной базы не выдерживает критики: производственные мастерские в аварийном состоянии, лаборатории «трактора и автомобили», «сельхоз машины» закрыты, а то и вовсе - отданы в аренду",

- пишут педагоги.

Отмечается, что для сельского хозяйства республики Олонецкий район - особая территория, тем более, что объявлен национальный проект «Сельское хозяйство», президент РФ объявил программу подготовки специалистов «Кадры». А у нас в этом плане возник кризис, только потому, что не сумели предусмотреть последствий объединения двух учреждений.

Преподавательский состав просит рассмотреть предложение о создании самостоятельного учреждения и, одновременно с этим запланировать необходимые средства для ремонта и приведения в рабочее состояние производственных мастерских, покупки тракторов категории «В» и «F», приобретения сельхозмашин и орудий для производства работ в учебном хозяйстве, грузового автомобиля с прицепом и учебного автобуса. // Фото: freepik.com.