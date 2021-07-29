29 июля 2021, 08:40
Мужчину осудили за тайный шопинг по чужой банковской карте
Суд приговорил мужчину к условному сроку
В Петрозаводском городском суде вынесли приговор за тайное хищение денег с чужого банковского счета.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно совершал покупки бесконтактным способом в магазинах Петрозаводска с чужой банковской карты.
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в силу.