29 июля 2021, 08:40
Происшествия

Мужчину осудили за тайный шопинг по чужой банковской карте

Суд приговорил мужчину к условному сроку

В Петрозаводском городском суде вынесли приговор за тайное хищение денег с чужого банковского счета.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно совершал покупки бесконтактным способом в магазинах Петрозаводска с чужой банковской карты.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в силу.

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петрозаводский городской суд
новости петрозаводска
банковская карта
хищение