Мужчину осудили за тайный шопинг по чужой банковской карте

В Петрозаводском городском суде вынесли приговор за тайное хищение денег с чужого банковского счета.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно совершал покупки бесконтактным способом в магазинах Петрозаводска с чужой банковской карты.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в силу.