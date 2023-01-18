Мужчина вышел из дома в Карелии и исчез

В Карелии пропал Александр Лихорай 1972 года рождения. Об этом сообщает добровольный поисковый отряд «Длинный берег» из Сортавальского района.

Отмечается, что житель поселка Вяртсиля 16 января в 10 утра ушел из дома. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Рост пропавшего 180 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Был одет в куртку и темно-синюю шапку, сапоги и черные джинсы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении этого человека, просят звонить по телефонам 8-921-626-42-81 или 112. // Фото: unsplash.com, паблик ДПО «Длинный берег»