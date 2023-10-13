Мужчина выпил бутылку алкоголя прямо в магазине и закусил киви

В магазине в Петрозаводске 41-летний житель Пряжинского района взял с прилавка бутылку крепкого спиртного, выпил и закусил киви. Работники вызвали росгвардейцев.

В другом гипермаркете также сработала тревожная кнопка. Охранник заметил, что одна из посетительниц похитила куриную отбивную, сок и туалетную воду. Нарушительницей оказалась 27-летняя жительница столицы Карели. Сумма ущерба составила около 1000 рублей.

В кафе в центре города разбушевалась 52-летняя посетительница. Женщина вела себя агрессивно и приставала к окружающим. С ней также пришлось беседовать росгвардейцам. Ее задержали за мелкое хулиганство. // фото пресс-службы управления Росгвардии по РК