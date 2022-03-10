Мужчина в Сортавале вынес кассу с деньгами из магазина

Мужчина в Сортавале выносил из магазина кассовый аппарат через разбитое стекло двери. На выходе его встретили росгвардейцы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вор был уже на улице с кассой и рюкзаком, но встретил сотрудников вневедомственной охраны. Он пытался сбежать, но его задержали и передали наряду ППС полиции для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, росгвардейцы в Карелии пресекли несколько мелких хищений и других правонарушений в Сегеже, Кондопоге, Петрозаводске и Кеми. За неделю они задержали 14 человек. // Фото: источник