Мужчина в Карелии покупал лодочный мотор и лишился крупной суммы

Житель поселка в Беломорском районе потерял больше 65 тысяч рублей. Мужчина думал, что переводит их за мотор для лодки, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Объявление о продаже сельчанин нашел на популярном сайте. Договорился о доставке и перевел деньги. Но после этого продавец пропал, а товар так и не пришел – сделка совершилась еще в мае.

Мужчина обратился в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. // фото: «Петрозаводск говорит»