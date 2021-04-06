Мужчина решил бросить курить и сказочно разбогател

Мужчина из города Саутгемптон в Великобритании решил бросить курить с помощью покупки вейпа, заехал в магазин и неожиданно для себя сорвал огромный куш в лотерее. Историю счастливчика рассказало издание The Sun.

63-летний доставщик мяса Джон Макфэдден рассказал, что купил вейп, а на сдачу взял лотерейный билет. Он тут же стер защитный слой и увидел, что победил. Мужчина попросил продавца обналичить выигрыш, но тот сказал, что сумма слишком велика, и необходимо обратиться в головной офис компании, проводящей розыгрыши лотереи.

«Я был потрясен, когда мне сказали, что я выиграл миллион фунтов стерлингов (106,3 миллиона рублей). Я не мог поверить, что это правда», - вспомнил тот день Макфэдден.

Победитель уже забрал денежный приз и купил компактный кроссовер Skoda Kamiq. Он планирует переехать поближе к детям и внукам, а также отправиться в путешествие. «Я не собираюсь уходить с работы. Я еще не скоро уйду на пенсию», - заявил британец. Фото rambler.ru