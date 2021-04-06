Знаменитый актер умер от рака мозга

Британский актер Пол Риттер умер от рака мозга. Ему было 54 года. О смерти артиста сообщает The Guardian.

Риттер широко известен по роли инженера Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль» от HBO. Актер также сыграл в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Загадочное ночное убийство собаки», «Аудиенция» и «Время по Гринвичу».

Также он исполнил роль Александра Суворова в сериале 2019 года «Екатерина Великая» и снялся в шоу «Последнее королевство», «Код убийства» и «Большие надежды».

Представитель Риттера сообщил, что актер ушел из жизни в кругу своей семьи. Фото: кадр сериала «Чернобыль»