Мужчина принял свалившееся на него богатство за ошибку

Житель США выиграл крупную сумму в лотерею и решил, что уведомление о выигрыше появилось из-за неисправности автомата. Об этом пишет издание Wave.

Отмечается, что американец проверил лотерейный билет в автомате в продуктовом магазине. Когда появилось уведомление о крупном выигрыше, он решил, что произошла ошибка. После двух-трех проверок мужчина обратился к продавщице, которая подтвердила, что счастливчик выиграл 225 тысяч долларов.

«Мое сердце будто остановилось. Я просто не мог в это поверить», - вспоминает победитель.

Мужчина отправился в офис лотереи и после уплаты налогов получил чек на 160 тысяч долларов. Магазин, в котором продали счастливый билет, также получил бонус в размере 2000 долларов. // Фото: unsplash.com / Viacheslav Bublyk