Мужчина пострадал в столкновении автомобилей «Хендай» и «Рено»

Сегодня утром две иномарки столкнулись на улице Мелентьевой в Петрозаводске.

Авария случилась, когда автомобиль «Хендай» выезжал с парковки. В это время «Рено Логан» двигался по главной дороге прямо.

В результате травмы получил 54-летний водитель «Рено». Ему назначено лечение. За рулем другой иномарки находилась 48-летняя женщина. Она не пострадала. (фото Госавтоинспекции)