14 сентября 2021, 18:13
Мужчина пострадал в столкновении автомобилей «Хендай» и «Рено»
ДТП случилось, когда одна из иномарок выезжала с парковки, а другая двигалась по главной
Сегодня утром две иномарки столкнулись на улице Мелентьевой в Петрозаводске.
Авария случилась, когда автомобиль «Хендай» выезжал с парковки. В это время «Рено Логан» двигался по главной дороге прямо.
В результате травмы получил 54-летний водитель «Рено». Ему назначено лечение. За рулем другой иномарки находилась 48-летняя женщина. Она не пострадала. (фото Госавтоинспекции)