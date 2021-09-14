14 сентября 2021, 18:13
Происшествия

Мужчина пострадал в столкновении автомобилей «Хендай» и «Рено»

ДТП случилось, когда одна из иномарок выезжала с парковки, а другая двигалась по главной

Сегодня утром две иномарки столкнулись на улице Мелентьевой в Петрозаводске.

Авария случилась, когда автомобиль «Хендай» выезжал с парковки. В это время «Рено Логан» двигался по главной дороге прямо.

В результате травмы получил 54-летний водитель «Рено». Ему  назначено лечение. За рулем другой иномарки находилась 48-летняя женщина. Она не пострадала. (фото Госавтоинспекции)

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авария
Госавтоинспекция
новости петрозаводска