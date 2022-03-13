Мужчина погиб при пожаре в жилом доме на старой Кукковке

В ходе тушения пожара в жилом деревянном доме в Петрозаводске обнаружили труп мужчины, сообщает ФАН.

Ранее мы рассказывали о возгорании в доме на улице Ладожская на старой Кукковке. Пожар вспыхнул вечером 12 марта. Пожарным потребовалось 40 минут, чтобы справиться с огнем, в 22:00 огонь был потушен. В ликвидации возгорания участвовали 25 человек.

Специалисты устанавливают личность погибшего и причину смерти, назначены экспертизы. (фото МЧС по РК)