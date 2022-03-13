Браконьеры убили в Карелии северных оленей, занесенных в Красную книгу

Трупы убитых животных обнаружили инспекторы Госохотнадзора в Кемском районе. От рук браконьеров погибли пять северных оленей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора Баренц-отделения WWF России Олега Суткайтиса. Убитые животные занесены в Красную книгу России.

По факту браконьерства проводится проверка. Суткайтис считает, что нужно срочно усилить контроль, чтобы сохранить оленей от полного уничтожения.

По данным WWF, в России насчитывается не более одного миллиона северных оленей. (фото pixabay.com, Bigsyl)