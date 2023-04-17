Мужчина отправился на рыбалку в Карелии и погиб

В Сегеже мужчина погиб во время рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в минувшую субботу в экстренные службы поступил сигнал об обнаружении тела человека в реке Сегежа. Труп был поднят на берег. Местная жительница опознала в погибшем мужчину 1954 года рождения, который утром в тот же день поехал на снегоходе на рыбалку.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить причину смерти человека. Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото СК