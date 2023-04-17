17 апреля 2023, 16:24
Автомобиль BMW без опознавательных знаков остановили в Петрозаводске
Водителю грозит крупный штраф или лишение прав за езду на незарегистрированной машине
Сегодня днем в Петрозаводске на набережной Варкауса инспекторы ГИБДД остановили автомобиль BMW, не имевший регистрационных знаков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что водитель не зарегистрировал транспортное средство. В отношении него были составлены административные протоколы.
Автомобилисту грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца. // Фото ГИБДД Петрозаводска