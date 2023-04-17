Мощный пожар полыхал ночью на юге Карелии

Сегодня ночью в поселке Ильинский произошел сильный пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Сигнал о возгорании в хозяйственной постройке поступил на пульт дежурного в 00:14. На место выехали местные пожарные, а также их коллеги из Олонца - всего восемь человек и три единицы техники. Выяснилось, что горит многосекционный сарай.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Постройка была уничтожена огнем. // Фото, видео паблика ОПС по Олонецкому району