25 марта 2021, 11:45
Мужчина обиделся на женщину из Прионежского района и обокрал ее
Следствие предполагает, что похищенные деньги пошли на покупку алкоголя
58-летняя жительницы одного из поселков Прионежского района обратилась в полицию с заявлением о хищении 3 000 рублей, сообщает МВД Карелии.
Женщина предположила, что к пропаже может быть причастен ее знакомый, который живет в Петрозаводске, но часто приезжает в гости.
Полицейские установили местонахождение подозреваемого, ранее судимого 52-летнего мужчины. Он признался, что когда в последний раз гостил у заявительницы, между ними произошла ссора. Мужчине пришлось уйти, но, предварительно, он нашел и забрал сбережения хозяйки. По версии дознания, он похитил деньги, чтобы купить алкоголь.
Возбуждено уголовное дело
Фото из группы МВД по Республике Карелия