Мужчина обиделся на женщину из Прионежского района и обокрал ее

58-летняя жительницы одного из поселков Прионежского района обратилась в полицию с заявлением о хищении 3 000 рублей, сообщает МВД Карелии.

Женщина предположила, что к пропаже может быть причастен ее знакомый, который живет в Петрозаводске, но часто приезжает в гости.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого, ранее судимого 52-летнего мужчины. Он признался, что когда в последний раз гостил у заявительницы, между ними произошла ссора. Мужчине пришлось уйти, но, предварительно, он нашел и забрал сбережения хозяйки. По версии дознания, он похитил деньги, чтобы купить алкоголь.

Возбуждено уголовное дело

Фото из группы МВД по Республике Карелия