Мужчина без штанов пытался проникнуть в чужую квартиру в Петрозаводске

Необычный гость напугал жительницу Кукковки. Как рассказали порталу «Петрозаводск говорит» в пресс-службе МВД Карелии, в отдел полиции № 2 27 января поступило сообщение о том, что в квартиру одного из домов на улице Фролова ломится неизвестный гражданин.

Примечательно, что мужчина был без штанов, они висели у него на руке. Кроме того, судя по видео, незваный гость находился в состоянии подшофе.

– Женщина, оставившая жалобу, рассказала, что раньше этого мужчину не видела. В ее подъезде он не живет,

– добавили в полиции.

Личность незваного гостя установить пока не удалось. Хозяйка квартиры претензий к мужчине не имеет, никакого ущерба он не нанес.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.