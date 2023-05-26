Мусор и гараж горели в Олонецком районе

Поле с мусором выгорело в одном из районов Карелии. Инцидент произошел днем 23 мая на Совхозной улице в Олонце.

Для тушения привлекали спасателей. Пожарные справились с огнем. Обошлось без пострадавших.

Днем 24 мая на другой улице Олонца возник пожар в гараже. Из помещения на Строительной улице валил дым. Пожарные залили его водой. Фотографии последствий ЧП опубликовал VK-паблик олонецких спасателей.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о двух пожарах в Карелии – неизвестные подожгли гараж в столице Карелии и дом в Ладве.