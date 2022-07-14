Мост на Кургане наконец-то восстановили

Пешеходный мост на Кургане наконец привели в порядок. Это сделала мобильная бригада, созданная при «Службе заказчика», сообщил мэр Владимир Любарский.

Напомним, мост уже давно находился в полуразрушенном состоянии. Он не стоял ни на чьем балансе, поэтому его долго не могли отремонтировать.

По словам Любарского, именно для таких оперативных работ и создали мобильную бригаду. Это было еще весной.

Работники отремонтировали также лестницу в парке Сенаторка, несколько детских площадок, убрали с улиц города граффити. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте