Мост к карельскому поселку внушает страх местным жителям

На автомобильной части моста, ведущего к поселку Вичка в Медвежьегорском районе, красуются несколько ям и дыры в деформационных швах. Судя по кадрам, опубликованным в сообществе «Карелфорния News», мост давно не видел ремонта.

Удручающе выглядит и пешеходная часть моста. Провалы, торчащая металлическая сетка. Перила с одной стороны перила, видимо для большей надежности, в двух местах прикрепили к бетонным блокам. Чтобы пройти дальше, нужно выходить на автомобильную часть переправы. Под мостом опоры с одной стороны подмыло водой.

У автора видео всякий раз при проезде через мост, захватывает дух, возникает чувство страха.

«Это единственная переправа в поселок, а ведь ходят и ездят не только взрослые, но и дети ездят в школу и детские сады, а вдруг что, не дай бог»,

- говорится в комментарии к записи.

Один из подписчиков посчитал, что мост совсем не аварийный и нужно лишь заделать швы раствором. // фото скриншот