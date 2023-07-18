18 июля 2023, 20:04
Лестница без перил в Петрозаводске стала настоящим квестом
Жители карельской столицы возмутились «издевательством над людьми»
«Издевательством над людьми» назвали пользователи группы «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте установленную в Первомайском районе карельской столицы лестницу. Ее около дома № 3 на Сорокской улице установили, а перила – нет.
- Наглядный пример исполнения федеральной программы заботы об инвалидах! Очень хочется спросить исполнителей этой «работы» и комиссию, принявшую эту «работу»: «Где перила у этой лестницы? И как пожилым людям спускаться с последней ступеньки?!
– негодует автор поста.
В комментариях сотрудники «Службы заказчиков» ответили, что направили уведомление в компанию «Гарантия-Плюс». Меры ориентировочно примут в августе. // фото: // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте