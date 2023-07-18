Лестница без перил в Петрозаводске стала настоящим квестом

«Издевательством над людьми» назвали пользователи группы «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте установленную в Первомайском районе карельской столицы лестницу. Ее около дома № 3 на Сорокской улице установили, а перила – нет.

- Наглядный пример исполнения федеральной программы заботы об инвалидах! Очень хочется спросить исполнителей этой «работы» и комиссию, принявшую эту «работу»: «Где перила у этой лестницы? И как пожилым людям спускаться с последней ступеньки?!

– негодует автор поста.

В комментариях сотрудники «Службы заказчиков» ответили, что направили уведомление в компанию «Гарантия-Плюс». Меры ориентировочно примут в августе. // фото: // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте