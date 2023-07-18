Полуживая крыса пыталась укусить ребенка в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска ребенка едва не укусила крыса. Об этом сообщает паблик «Daily Петрозаводск» со ссылкой на местную жительницу. Крыса была полуживая, но из последних сил пыталась оставить о себе след.

«Гуляли с детьми по улице Анохина, крыса чуть не укусила ребенка! Она еле живая, но кидается»,

- утверждает женщина.

В комментариях в паблике «Карелфорния News» пользователи стали активно обсуждать крысиную тему. Одна из подписчиц указала на то, что крысы днем бегают через дорогу в центре города.

В комментариях отметилась и администрация столицы Карелии. Чиновники отчитались, что в городе ежегодно проходит дератизация. Последняя, например, закончилась в мае. А следующая акция по уничтожению грызунов запланирована на август-сентябрь.