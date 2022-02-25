Московская фирма не справилась с ремонтом дороги Кемь-Рабочеостровск

Перед региональным Минтрансом стоит задача быстро и качественно отремонтировать дорогу из Кеми в Рабочеостровск, откуда туристы отправляются на Соловки.

Министерство разрабатывает документацию для нового аукциона по ремонту дороги до причала в поселке Рабочеостровск. С очередным подрядчиком – московской дорожно-строительной компанией «Доринжиниринг» - пришлось разорвать контракт, так как он не справился с обязательствами. Об этом сообщили сегодня на совещании по ситуации в Кемском районе.

«Сейчас наше подразделение ищет нового исполнителя. Надеемся, что уже скоро будет подписан контракт. До конца года разработаем проектную документацию. А пока ищем источники дополнительного финансирования. Если не найдем, будем выделять средства из дорожного фонда республики. Но дорога в следующем году должна быть отремонтирована», - пояснил руководитель регионального Минтрнса Сергей Щебекин.

На что руководитель региона парировал, что ремонт данного участка входит в рамки проекта реализации президентского указа по развитию Соловков.

«У нас есть хороший ресурс. Так как эта дорога – одна из главных инфраструктур, которая входит в состав задач, поставленных президентом. В связи с чем, административно-правовая база дает возможность ходатайствовать о федеральном финансировании. Главное, чтобы был сделан качественный проект для решения этого вопроса», - отметил Артур Парфенчиков.

Он также отметил, что от развитой дорожной инфраструктуры напрямую зависит увеличение туристического потока. В свою очередь, это стимулирует к строительству гостиниц, глэмпингов, кафе и ресторанов, что даст дополнительные налоговые отчисления в бюджет района. (фото Сергей Юдин, ИА «Республика»)