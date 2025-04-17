Мошенники запугивают россиян несуществующим вирусом

Аферисты рассылают письма с информацией о неизвестном вирусе и вымышленной мамонтовой оспе.

В письме от департамента противодействия массовым болезням, которого в действительности не существует, или от других несуществующих медкомпаний содержится вредоносная ссылка якобы с инструкциями для человека.

Если пользователь перейдет по ней, то мошенники получат доступ к данным жертвы, включая банковские приложения. Об уловке предупредила газета «Известия».

Письма и сообщения с фейковыми ссылками для записи на тестирование на патоген, прививку или прием у врача уже получило около семи тысяч россиян.

Мошенники также могут просить переводить деньги на лечение больных, разработку вакцин или лекарство.

Ранее жителей столицы Карелии предупредили об уловке мошенников с кодом от домофона. © «Петрозаводск говорит»