20 февраля 2023, 12:54
Происшествия

Мошенники за год выманили у костомукшан более 48 миллионов рублей

Прокурор города горняков считает, что дистанционные преступления приобретают характер социальной проблемы

Более 150 жителей города горняков пострадали от рук дистанционных жуликов. Об этом сегодня сообщили на совещании по социально-экономическому развитию Костомукши.

Прокурор города Владимир Ушаков рассказал, что в 2022 году мошенники выманили у костомукшан 48 миллионов рублей. В прошлом году в городе горняков произошел рост преступности на 7,5 %.

При этом, отметил Ушаков, нехарактерное для Карелии увеличение уровня преступности не связано ни с уличной преступностью, ни с квартирными или автомобильными кражами. Мало того, по словам прокурора, квартирные кражи и уличная преступность в прошлом году снизились на четверть.

«Каждое пятое преступление в городе - это так называемое дистанционное мошенничество, когда наши люди в ходе общения со злоумышленниками в сете Интернет, либо по телефону становятся жертвами аферистов. Всего в 2022 году пострадали от телефонных и интернет мошенников более 150 костомукшан. Общий ущерб превысил 48 миллионов рублей и в среднем каждый потерпевший потерял 320 тысяч рублей»,

- сказал Ушаков.

По словам прокурора, подобные преступления приобретают характер социальной проблемы. Он считает, что предостережения и информация о подобных преступлениях должны звучать «из каждого утюга», чтобы граждане перестали попадаться на удочку злоумышленников и терять свои деньги. // фото freepik.com

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Метки: 
новости Карелии
Костомукша
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интернет мошенники
Телефонные мошенники
Преступление
Владимир Ушаков