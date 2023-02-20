Мошенники за год выманили у костомукшан более 48 миллионов рублей

Более 150 жителей города горняков пострадали от рук дистанционных жуликов. Об этом сегодня сообщили на совещании по социально-экономическому развитию Костомукши.

Прокурор города Владимир Ушаков рассказал, что в 2022 году мошенники выманили у костомукшан 48 миллионов рублей. В прошлом году в городе горняков произошел рост преступности на 7,5 %.

При этом, отметил Ушаков, нехарактерное для Карелии увеличение уровня преступности не связано ни с уличной преступностью, ни с квартирными или автомобильными кражами. Мало того, по словам прокурора, квартирные кражи и уличная преступность в прошлом году снизились на четверть.

«Каждое пятое преступление в городе - это так называемое дистанционное мошенничество, когда наши люди в ходе общения со злоумышленниками в сете Интернет, либо по телефону становятся жертвами аферистов. Всего в 2022 году пострадали от телефонных и интернет мошенников более 150 костомукшан. Общий ущерб превысил 48 миллионов рублей и в среднем каждый потерпевший потерял 320 тысяч рублей»,

- сказал Ушаков.

По словам прокурора, подобные преступления приобретают характер социальной проблемы. Он считает, что предостережения и информация о подобных преступлениях должны звучать «из каждого утюга», чтобы граждане перестали попадаться на удочку злоумышленников и терять свои деньги. // фото freepik.com