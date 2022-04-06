Мошенники рассылают письма переболевшим COVID-19 о компенсации

Злоумышленники рассылают письма людям, перенесшим коронавирусную инфекцию с предложением оформить заявку на компенсацию. О новой схеме обмана рассказали эксперты проекта ОНФ «Мошелов», сообщает РИА Новости. Массовую рассылку писем-обмана зафиксировали в начале месяца.

В электронном письме указана ссылка, ведущая на сайт с фейковым обсуждением среди пользователей, которые якобы уже получили денежную поддержку. Также в чате пользователи обсуждают алгоритм действий в случае проблем с заявкой, в которой следует указать свои данные, доход за последний месяц и электронную почту.

Затем пользователям показывают ожидаемую сумму компенсацию, которую якобы можно получить через «единый реестр», зарегистрироваться в котором можно за деньги. После ее прохождения портал запрашивает данные банковской карты пользователя, якобы для отправки выплаты. Чтобы жертва не обращалась в банк за разъяснением, злоумышленники специально в письме размещают липовое предупреждение, что организация возьмет комиссию. Эксперты отмечают, что это известная манипуляция мошенников – давление на жадность.

Россиян просят не доверять заманчивым обещаниям из электронных писем, поскольку ни о каких новых мерах «поддержки» государством или международными организациями пациентов, перенесших коронавирус, официальных объявлений не было. (фото pixabay.com, Pexels)