Мощный пожар уничтожил постройки ночью в Карелии

Сегодня ночью спасатели получили сигнал о возгорании в деревне Коткозеро. Сообщение поступило на пульт дежурного в 00:48, информирует паблик ОПС по Олонецкому району.

На место отправились местные пожарные и спасатели из Олонца. Выяснилось, что горят хозяйственные постройки - баня и гараж. Судя по опубликованным снимкам с места ЧП, огонь уничтожил строения, а также технику, находившуюся внутри.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. // Фото ОПС по Олонецкому району