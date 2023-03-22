22 марта 2023, 07:57
Происшествия

Мощный пожар уничтожил постройки ночью в Карелии

Пожарные Олонецкого района пытались победить огонь в деревне Коткозеро

Сегодня ночью спасатели получили сигнал о возгорании в деревне Коткозеро. Сообщение поступило на пульт дежурного в 00:48, информирует паблик ОПС по Олонецкому району.

На место отправились местные пожарные и спасатели из Олонца. Выяснилось, что горят хозяйственные постройки - баня и гараж. Судя по опубликованным снимкам с места ЧП, огонь уничтожил строения, а также технику, находившуюся внутри.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. // Фото ОПС по Олонецкому району

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Метки: 
Олонецкий район
Коткозеро
пожар
баня
гараж
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новости Карелии