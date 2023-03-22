Жилой дом вспыхнул вечером на юге Карелии

Во вторник в 22 часа 44 минуты на пульт Единой службы спасения Лахденпохского района поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном деревянном жилом доме в городе Лахденпохья. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были уже на месте происшествия. Было установлено, что очаг пожара находится в подвальном помещении.

Профессионалам потребовалось несколько минут, чтобы остановить распространение огня, а затем полностью потушить пожар. Частный дом был спасен.

В результате ЧП огнем было повреждено подвальное помещение на площади шесть квадратных метров. По предварительным данным специалистов, жилой дом чуть не сгорел из-за аварийного режима работы электрического счетчика. Сейчас по данному пожару проводится проверка. // Фото: unsplash.com