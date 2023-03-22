Грузовик протаранил легковой автомобиль в центре Петрозаводска

Днем 21 марта в Петрозаводске на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

Все случилось в 15:10. На кадрах видно, как грузовик влетел в легковой автомобиль, выполнявший левый поворот.

В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение на участке дороги оказалось заметно затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink