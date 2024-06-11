Молодой петрозаводчанин обчистил автомат с игрушками

В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже игрушек из торгового центра. Ущерб составил 8000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 18-летний местный житель. Он признался, что обчистил аппарат с игрушками под влиянием алкоголя. Часть украденного он раздал прохожим, часть подарил друзьям, некоторые игрушки забыл в автобусе. Небольшую часть похищенного нашли у него дома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит два года лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann