Четыре человека пострадали в жесткой аварии под Петрозаводском

Утром 11 июня под Петрозаводском произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает паблик отряда противопожарной службы Прионежского района.

По данным источника, все случилось в 7:50 у поселка Шуя. Столкнулись легковые автомобили ВАЗ и «Шкода». На месте работали пожарные, скорая помощь и полиция.

В результате аварии пострадали трое взрослых и ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются. // Фото отряда противопожарной службы Прионежья