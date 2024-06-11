11 июня 2024, 11:57
Происшествия

Четыре человека пострадали в жесткой аварии под Петрозаводском

Утром 11 июня два автомобиля столкнулись у поселка Шуя

Утром 11 июня под Петрозаводском произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает паблик отряда противопожарной службы Прионежского района.

По данным источника, все случилось в 7:50 у поселка Шуя. Столкнулись легковые автомобили ВАЗ и «Шкода». На месте работали пожарные, скорая помощь и полиция.

В результате аварии пострадали трое взрослых и ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются. // Фото отряда противопожарной службы Прионежья

Обсудить
Метки: 
Прионежский район
Шуя
ДТП
пострадавшие
новости Карелии