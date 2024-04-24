Молодой мужчина забил до смерти пенсионера в Петрозаводске

В Петрозаводске перед судом предстанет 20-летний мужчина. Горожанин обвиняется в причинении смерти своему знакомому, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года молодой человек поссорился в квартире с 66-летним знакомым и сильно избил пенсионера руками и ногами. Через пять дней тот умер в больнице от травмы головы.

Подозреваемый был задержан. Следователи собрали достаточно доказательств его вины. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Lilartsy