Виновника смертельного ДТП в Петрозаводске отправили за решетку

Виновника аварии со смертельным исходом на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске арестовали до 21 июня. Такое решение принял городской суд по ходатайству следователей.

В результате ДТП, которое произошло вечером 22 апреля, погиб 27-летний водитель Renault Logan, в который врезался пьяный житель города Апатиты Мурманской области. Вдобавок у 24-летнего нарушителя не было прав, а машина находилась в розыске.

Молодой человек на Kia Sportage уходил от погони патруля ДПС, пролетел на запрещающий сигнал светофора и врезался в Renault. // фото: Петрозаводский городской суд